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Новости. Общество
17:20, 04 Июня 2018

Субботник провели на месте будущей аллеи в Петрозаводске

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Экологическая акция по благоустройству прошла на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина.

Всего в акции, которая состоялась 2 июня, приняло участие порядка 40 человек. Они собрали 14 куб. метров мусора, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Экологическая акция дала старт реализации проекта "Аллея памяти воинам Красной Армии, посвящённый Советско-финляндской войне, который поддержали многие ветеранские организации Карелии. Он предполагает высадку деревьев и обустройство газонов с обеих сторон пешеходной дорожки, выложенной тротуарной плиткой, а также строительство лестницы с перилами в месте подъема.

Масштабная городская акция "Чистый Петрозаводск", по данным властей, продолжается.

На этой неделе особое внимание будет уделено водным объектам. 5 июня карельская столица присоединится к всероссийской акции "Чистые берега Евразии", а 9 июня – к всероссийскому субботнику "Чистая вода".

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