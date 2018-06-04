Субботник провели на месте будущей аллеи в Петрозаводске

Экологическая акция по благоустройству прошла на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина.

Всего в акции, которая состоялась 2 июня, приняло участие порядка 40 человек. Они собрали 14 куб. метров мусора, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Экологическая акция дала старт реализации проекта "Аллея памяти воинам Красной Армии, посвящённый Советско-финляндской войне, который поддержали многие ветеранские организации Карелии. Он предполагает высадку деревьев и обустройство газонов с обеих сторон пешеходной дорожки, выложенной тротуарной плиткой, а также строительство лестницы с перилами в месте подъема.

Масштабная городская акция "Чистый Петрозаводск", по данным властей, продолжается.

На этой неделе особое внимание будет уделено водным объектам. 5 июня карельская столица присоединится к всероссийской акции "Чистые берега Евразии", а 9 июня – к всероссийскому субботнику "Чистая вода".