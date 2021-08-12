Субсидии предпринимателям в Петрозаводске в 2021 году вырастут в 10 раз

Власти Петрозаводска направят в 2021 году на выдачу субсидий малому и среднему бизнесу около 114 млн рублей.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города консультант отдела Минэкономразвития Карелии Ксения Жарова

Общий объем субсидий увеличился более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом, когда петрозаводские предприниматели получили всего около 11 млн рублей.

В городской бюджет деньги на субсидирование малого и среднего бизнеса поступили из республиканской казны.

«Принцип распределения субсидий был новый — пропорционального количеству субъектов малого и среднего предпринимательства», — пояснила Жарова.

Заместитель главы Петрозаводска Андрей Кузьмин назвал сроки, когда предпринимателям начнут выдавать субсидии.

«С 1 сентября начинается заявочная кампания, я призываю предпринимателей активнее в ней участвовать», — сказал Кузьмин.