Житель Сортавалы купил товаров на 10 тысяч рублей за чужой счет

Мужчина на улице нашел банковскую карту.

Сортавальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя, который в августе 2023 года на улице нашел банковскую карту и приобрел с ее помощью товары в различных магазинах города, сообщили в пресс-службе инстанции.

Как рассказали в источнике, потерпевшему был причинен материальный ущерб суммой в 10 255 рублей 95 копеек.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в краже с банковского счета и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Наказание было назначено условно с испытательным сроком два года.