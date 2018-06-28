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Новости. Криминал
18:22, 28 Июня 2018

Суд арестовал Дмитриева по делу о сексуальном насилии в отношении ребенка

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Петрозаводский городской суд на 2 месяца взял под стражу лидера отделения "Мемориал" в Карелии Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии, сообщил корреспондент "Столицы на Онего".

Соответствующее решение после рассмотрения ходатайства следователя приняла судья Наталья Маненок.

По словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, следствие полагает, что его подзащитный может скрыться за границей, хотя у него нет загранпаспорта, он лишь подал заявление на его получение.

Кроме того, ходатайство следствия об аресте Дмитриева основывается на одной фразе приемной дочери, которую она сказала, отмечает Ануфриев, после того, как с ней пообщались психолог и следователь.

"И то, она сказала в 50 раз меньше, чем от нее требовал следователь", - сказал Ануфриев.

Он назвал новое уголовное дело фарсом. По его мнению, оно было возбуждено только потому, что в суде развалилось предыдущее  дело. 

Ануфриев уверен, что новое дело Дмитриева также развалится в суде.

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери".

Уголовное дело возбуждено по п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

Дмитриев был арестован по делу о детской порнографии в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

В апреле 2018 года судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца. В июне Верховный суд Карелии направил уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

 

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