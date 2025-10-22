Суд арестовал мужчину, застрелившего знакомого в Петрозаводске

Напомним , между двумя мужчинами произошел конфликт. Ка стало известно «Столице на Онего» от своего источника, причиной конфликта стала крупная сумма денег, которую задолжал 46-летний петрозаводчанин 70-летнему оппоненту. При этом, по этой версии, убитый якобы не планировал отдавать деньги, что и вызвало такую реакцию со стороны нападавшего. Перед встречей пенсионер взял у знакомого машину и приехал на встречу с оппонентом. Мужчины конфликтовали, кричали друг на друга. Старший не выдержал и открыл огонь.

По итогам судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря.

— Днем 21 октября он дважды выстрелил дробью из ружья в 46-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Стрелявший попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

Судья рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 70-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в убийстве.

