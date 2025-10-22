Суд арестовал мужчину, застрелившего знакомого в Петрозаводске

Петрозаводский суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве знакомого.
Судья рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 70-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в убийстве.
— Днем 21 октября он дважды выстрелил дробью из ружья в 46-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Стрелявший попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
По итогам судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря.
Напомним, между двумя мужчинами произошел конфликт. Ка стало известно «Столице на Онего» от своего источника, причиной конфликта стала крупная сумма денег, которую задолжал 46-летний петрозаводчанин 70-летнему оппоненту. При этом, по этой версии, убитый якобы не планировал отдавать деньги, что и вызвало такую реакцию со стороны нападавшего. Перед встречей пенсионер взял у знакомого машину и приехал на встречу с оппонентом. Мужчины конфликтовали, кричали друг на друга. Старший не выдержал и открыл огонь.