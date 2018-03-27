Суд арестовал полицейского по подозрению в педофилии

Городской суд Петрозаводска арестовал сотрудника МВД по подозрению в половых сношениях с мальчиками.

Мужчина подозревается в совершении преступления по ст. 134 УК "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Судья Олег Грабчук рассмотрел ходатайство старшего следователя Станислава Капралова и арестовал подозреваемого на 1 месяц 27 суток.

Родственница арестованного, присутствовавшая в коридоре суда, заявила, что его подставили.

В следственном комитете Карелии и региональном МВД пока не комментируют эту информацию.