Суд арестовал водителя тягача, протаранившего несколько легковушек на границе с Карелией

Предполагаемый виновник страшной аварии, где заживо сгорели двое, останется под арестом на несколько недель.

Как пишет «Фонтанка», Приозерский городской суд арестовал предполагаемого виновника аварии на трассе «Сортавала», где заживо сгорели водитель и пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти 11 сентября.

По версии следствия, мужчина, двигаясь на большегрузе с полуприцепом по трассе «Сортавала», «пренебрегая правилами дорожного движения», совершил столкновение с автомобилями, стоявшими на КПП на выезде из Ленинградской области в Республику Карелия. От удара тягач и легковушки воспламенились. В одном из автомобилей сгорели водитель-мужчина и пассажир.

Как ранее писала «Фонтанка», за рулем тягача был 31-летний петербуржец. Он останется под арестом на два месяца. За водителем только за этот год числится больше десятка штрафов.