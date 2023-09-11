Реклама

В жилом комплексе «Флотилия» растут этажи
11.09.2023 16:45
Многодетной семье в Карелии трижды отказали в предоставлении земельного участка
11.09.2023 12:50
Инструкторы лагеря Сямозеро получили 11 лет колонии на двоих
11.09.2023 12:33

Суд арестовал водителя тягача, протаранившего несколько легковушек на границе с Карелией

Новости. Криминал
07:45, 12 Сентября 2023
фото: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб

Новости партнеров

Предполагаемый виновник страшной аварии, где заживо сгорели двое, останется под арестом на несколько недель.

Как пишет «Фонтанка», Приозерский городской суд арестовал предполагаемого виновника аварии на трассе «Сортавала», где заживо сгорели водитель и пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти 11 сентября.

По версии следствия, мужчина, двигаясь на большегрузе с полуприцепом по трассе «Сортавала», «пренебрегая правилами дорожного движения», совершил столкновение с автомобилями, стоявшими на КПП на выезде из Ленинградской области в Республику Карелия. От удара тягач и легковушки воспламенились. В одном из автомобилей сгорели водитель-мужчина и пассажир.

Как ранее писала «Фонтанка», за рулем тягача был 31-летний петербуржец. Он останется под арестом на два месяца. За водителем только за этот год числится больше десятка штрафов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2023, 20:30
В Госдуме оценили идею провести ротацию мобилизованных
05.09.2023, 09:08
Жителей района в Карелии предупредили о взрывах и беспилотниках
06.09.2023, 14:38
«Карелия скорбит»: глава республики сообщил о трех погибших на СВО земляках
05.09.2023, 09:28
Новая разметка на трассе под Петрозаводском раздражает водителей
10.09.2023, 12:21
Известный детский врач покидает Петрозаводск
08.09.2023, 07:25
Глава Карелии рассказал о своей жене, которая провела уникальную операцию

Чтиво

05.09.2023 11:25
Без политики
Три способа сэкономить на общественном транспорте Петрозаводска
С осени и до конца 2023 года жители Петрозаводска смогут значительно экономить на оплате общественного транспорта.
Евгений Воскобойников: «У меня замечательная профессия»
31.08.2023 11:37
«Мне не нужны звезды с неба, мне достаточно звезды Мишлен»
28.07.2023 10:13
архив чтиво

Медиа

Рок-фестиваль «Armas» впервые прошел под Петрозаводском
04.09.2023 14:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.