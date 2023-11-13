Суд Беломорского района заставил семью умершего платить по кредиту

Гражданский иск в отношении наследников подала кредитная организация.
Беломорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску кредитной организации о взыскании задолженности по кредитному договору.
В суде установили, что в 2013 году заемщик открыл счет и получил кредитную карту, лимит которой неоднократно увеличивался.
К 5 мая 2018 года кредитный лимит составил 210 тысяч рублей. Заемщик умер в 2022 году, не успев выплатить долг. Кредитная организация подала иск в суд в отношении наследников.
В результате суд взыскал с наследников 225 980,90 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание