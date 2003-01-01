Суд частично изъял имущество экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, включая участки в Карелии

Пресненский суд Москвы неполностью обратил в доход государства имущество бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, а также его родственников и близких, на сумму более 1,2 млрд рублей.

Единственное, что суд не стал обращать в доход государства — это автомобиль марки «Бентли Континенталь GТ», 2004 года выпуска, купленный его экс-супругой Светланой Захаровой задолго до брака с Ивановым. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Исковые требования первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина удовлетворить частично», — объявила судья Тереза Жребец.

Согласно решению суда, в доход РФ обращены зарегистрированные на Иванова объекты недвижимости, счета в рублях и валюте, автомобили, мотоциклы, коллекции элитных часов, картины русских и зарубежных художников 19-20 веков, многочисленные ювелирные изделия, антикварные книги и оружие.

Также конфискованы изъятые по месту жительства и службы Иванова денежные средства в размере 213 млн 738 тыс. рублей, $336 854, 186 800 евро и 100 дирхам ОАЭ.

Среди изъятого имущества — зарегистрированные на Иванова особняк площадью почти 800 кв метров и 8 земельных участков в деревне Раздоры Одинцовского округа Подмосковья, а также два земельных участка в Карелии, и участок в дачном хозяйстве «Архангельское», расположенный в городском округе Красногорск, пишет «Интерфакс».

Как ожидается, сегодняшнее решение будет обжаловано в течение 30 суток. Однако суд постановил, что несмотря на это, решение подлежит немедленному исполнению.

Таким образом, суд согласился с позицией Генпрокуратуры, что, став в 2016 году заместителем министра обороны, Иванов использовал свои полномочия «вопреки интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения как своего, так и своих родственников». Как удалось доказать прокурорам, Иванов являлся фактическим собственником нескольких ООО и их имущества. По результатам проверок, установлено наличие у него незаконно нажитого имущества общей стоимостью более 1 млрд 239 млн рублей, что, по утверждению Генпрокуратуры, многократно превышает сумму его дохода за 2016–2024 годы.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. В июле Мосгорсуд признал его виновным в хищении денежных средств ООО КБ «Интеркоммерц», АО «Оборонстрой» и их легализации и приговорил его к 13 годам колонии. В рамках дела конфисковано его имущество на сумму 190 млн 347 тыс. В отношении Иванова также расследуется еще одно дело о получении взяток на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей.

Вину экс-замминистра не признаёт. С занимаемой должности он был уволен после ареста по утрате доверия.