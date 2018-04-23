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Новости. Общество
12:54, 23 Апреля 2018

Супруг Котович стал ее защитником в суде по делу о гибели детей на Сямозере

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Городской суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве защитника врио главы карельского Роспотребнадзора Людмилы Котович ее супруга Виктора.

В горсуде в понедельник продолжилось рассмотрение резонансного уголовного дела. Вначале заседания адвокат Михаил Шогин, представляющий интересы Людмилы Котович, заявил ходатайство о привлечении в качестве защитника врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии ее супруга Виктора Котовича.

Как пояснил защитник, Виктор Котович является ее близким родственником и специалистом в сфере санитарно-эпидемиологическиого контроля.

Судья Александр Смирнов это ходатайство удовлетворил. После этого начал допрос первых свидетелей обвинения.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

Обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину.

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