Суд изъял автомобиль у олончанина за пьяное вождение

Мужчина ранее уже был судим за вождение под влиянием алкоголя.

В Олонецком районе суд изъял автомобиль у местного жителя, который в очередной раз управлял машиной под влиянием алкоголя. В прокуратуре Карелии рассказали, что суд приговорил мужчину к 2 году принудительных работ с удержанием 20% заработка. Автомобиль изъяли.

32-летний мужчина, уже имевший судимость за пьяную езду, в декабре 2024 года снова пьяный сел за руль. Автомобиль принадлежал его сожительнице. Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции и отстранили от управления.

Приговор еще не вступил в законную силу.