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Суд Карелии решит судьбу несовершеннолетней, обвиняемой в распространении наркотиков

Новости. Криминал
10:26, 08 Октября 2022
фото: © iStock

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В Кондопоге 17-летняя девушка-подросток предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений о незаконном обороте наркотических средств, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что 17-летняя девушка-подросток через интернет, предоставив свои данные и получив в целях конспирации псевдоним, вступила в преступную группу по незаконному сбыту наркотических средств.

В марте, следуя указаниям организатора группы, и иных лиц, используя интернет, за деньги обеспечила размещение в тайники на территории Кондопоги наркотическое средство в значительном размере.

После этого, обвиняемая, продолжая преступные действия, используя интернет, неоднократно планировала разместить наркотическое средство в виде «закладок» в Кондопоге. Вместе с тем, реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, несовершеннолетняя не смогла, так как ее действия пресекли сотрудники полиции.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном.

Следствием приняты меры к возможной конфискации имущества – наложен арест на мобильный телефон обвиняемой в сумме более 80 тысяч рублей. Кроме этого, в адрес отдела полиции внесено представление об устранении причин и условий совершения преступления несовершеннолетним.

В настоящее время  уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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