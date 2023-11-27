Суд Кеми взыскал с жителя задолженность по кредиту

Дело рассматривали заочно.

Кемский городской суд взыскал с ответчика задолженность по кредитному договору, сообщили в пресс-службе инстанции.

Как рассказали в источнике, ПАО «Совкомбанк» обратилось в суд с требованиями о взыскании с ответчика задолженности по кредитному договору, процентов и неустойки в связи с неисполнением должником своих обязательств по погашению кредита.

Принимая во внимание отсутствие возражений или объяснений со стороны ответчика, суд пришел к выводу о рассмотрении дела заочно по имеющимся доказательствам с тем, чтобы отсутствующая сторона имела возможность обратиться с заявлением об отмене заочного решения и представить свои доводы и доказательства, их подтверждающие.

При принятии решения суд учел внесенные ответчиком в счет погашения кредита платежи, условия заключенного между сторонами кредитного договора, ненадлежащее исполнение обязательств ответчиком перед истцом, а также обоснованность требуемых к взысканию процентов, в связи с чем удовлетворил требования истца в полном объеме.