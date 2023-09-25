Суд Костомукши арестовал хулигана, избившего гимназистов

Суд города горняков избрал меру пресечения в отношении двоих костомукшан, которым инкриминируют хулиганство.

Костомукшский городской суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении двоих жителей города.



По версии следствия, в июне нетрезвые мужчины на стадионе напали на учеников гимназии и избили их без какого-либо повода.

Суд счел, что на свободе обвиняемые могут скрыться от следствия, давить на потерпевших и свидетелей.

Одного судья отправил под арест, второму избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Постановления не вступили в законную силу, говорится на сайте суда.