Суд Костомукши наказал крупным штрафом уклониста от армии

Молодой костомукшанин два года бегал от призыва.

Прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя.



Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу без законных оснований для освобождения.

Суд города горняков выяснил, что мужчина уклонялся от призыва с апреля 2021 года по май 2023 года. При этом он получал повестки в военкомат, игнорировал их, за что его привлекли к административной ответственности.

В результате суд оштрафовал костомукшанина на 40 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.