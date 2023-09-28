Суд Костомукши наказал крупным штрафом уклониста от армии

Молодой костомукшанин два года бегал от призыва.
Прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя.
Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу без законных оснований для освобождения.
Суд города горняков выяснил, что мужчина уклонялся от призыва с апреля 2021 года по май 2023 года. При этом он получал повестки в военкомат, игнорировал их, за что его привлекли к административной ответственности.
В результате суд оштрафовал костомукшанина на 40 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.
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