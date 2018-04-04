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Новости. Общество
08:05, 04 Апреля 2018

Суд лишил финское объединение "Свидетели Иеговы" недвижимости в Петрозаводске

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Петрозаводский городской суд признал недействительным договор о передаче финскому религиозному объединению Jehovan todistajat ("Свидетели Иеговы")* нежилого помещения в Петрозаводске стоимостью 8 млн рублей.

Как рассказала ТАСС старший помощник прокурора Карелии по взаимодействию со СМИ Татьяна Кордюкова, суд признал недействительным договор пожертвования от 14 марта 2017 года, заключенный между религиозной организацией "Свидетели Иеговы "Петрозаводск" и религиозным объединением "Свидетели Иеговы"* (Jehovan todistajat, Финляндия), а также аннулировал регистрацию права собственности финской организации на нежилое строение.

Напомним, в апреле 2017 года по решению Верховного суда России "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" и входящие в нее местные религиозные организации попали под ликвидацию, их деятельность запретили. Решение суда вступило в силу в июле 2017 года. Имущество по закону подлежит передаче в собственность государства.

Петрозаводской организации принадлежало помещение площадью 459,9 кв.м. по адресу пр.Первомайский, 52. В 1998 году его купило за 150 тыс. долларов организация Норвежское общество Библии и трактатов Сторожевой Башни, а потом передало петрозаводским Свидетелям Иеговы. Право на него распространялось до 29 марта 2017 года, так как 14 марта Свидетели Иеговы Петрозаводск пожертвовали площади финской организации Jehovan todistaja. Она находится в финском городе Вантаа.

В прокуратуре посчитали, что договор организации заключили, чтобы сохранить имущество в собственности Всемирной религиозной организации Свидетели Иеговы* с целью возможного продолжения противоправной деятельности. Представители финской организации Свидетелей Иеговы* (Jehovan todistaja) просят суд отказать в удовлетворении иска.

*деятельность организации Свидетели Иеговы запрещена в России.

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