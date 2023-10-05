Суд наказал архангельского патологоанатома, перепутавшего трупы

Перепутавшего тела патологоанатома из Няндомы оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Суд в Архангельской области приговорил заведующего патологоанатомическим отделением ЦРБ в Няндоме к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о служебном подлоге. По мнению суда, специалист перепутал тела умерших и подделал медицинские документы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2020 года заведующий отделением «недобросовестно и небрежно отнесся к исполнению должностных обязанностей, не обеспечил патологоанатомическое вскрытие трупа и допустил его выдачу для погребения родственникам другой умершей».



При этом он внес в медицинское свидетельство о смерти заведомо ложные сведения о ее причинах.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.