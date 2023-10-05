Суд наказал архангельского патологоанатома, перепутавшего трупы

Перепутавшего тела патологоанатома из Няндомы оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Суд в Архангельской области приговорил заведующего патологоанатомическим отделением ЦРБ в Няндоме к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о служебном подлоге.
По мнению суда, специалист перепутал тела умерших и подделал медицинские документы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Установлено, что в ноябре 2020 года заведующий отделением «недобросовестно и небрежно отнесся к исполнению должностных обязанностей, не обеспечил патологоанатомическое вскрытие трупа и допустил его выдачу для погребения родственникам другой умершей».
При этом он внес в медицинское свидетельство о смерти заведомо ложные сведения о ее причинах.
Патологоанатом свою вину в суде не признал.
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