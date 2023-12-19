Суд наказал чиновников за испорченный отдых сегежанки на Псковщине

Прокуратура Сегежского района провела проверку по обращению 58-летней местной жительницы о нарушении прав на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

По иску прокуратуры суд установил, что в марте этого года пенсионерка ездила отдыхать в Псковскойобласти.



После женщина подала в региональное отделение Социального фонда заявление о компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.



«К обращению пенсионерка не приложила билеты, так как потеряла их. Дубликат проездных документов перевозчик выдать не смог и предоставил женщине их заверенный текст, который она и передала в отделение фонда. Однако пенсионерке отказали в выплате денег», — говорится в сообщении пресс-службы карельской прокуратуры.

Прокуратура района обратилась в суд, который встал на сторону пенсионерки.