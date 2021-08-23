Суд наказал погрязшего во грехе жителя Карелии

Сортавальский суд заменил условное лишение свободы на реальное местному жителю, который, не сумев излечиться от алкоголизма, регулярно нарушал порядок в период испытательного срока, сообщили в Прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы приняла участие в рассмотрении городским судом представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания в отношении местного жителя.

Ранее мужчина был привлечен к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил его к условному заключению с испытательным сроком 4 года и возложением дополнительных обязанностей, в числе которых — пройти лечение от алкогольной зависимости.

Несмотря на прохождение лечения, мужчина в период испытательного срока неоднократно появлялся в общественных местах в пьяном виде. Также он был привлечен к административной ответственности за применения насилия к собственной матери, которая была вынуждена обратиться с заявлением в полицию.

В ходе разбирательства суд согласился с мнением прокурора о необходимости условного осуждения на реальное лишение свободы. В результате дебошир на 3 года отправится отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.

Постановление суда в законную силу не вступило.