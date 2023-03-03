Суд наказал руководителя фирмы, через взятку решившего проблему уборки дороги в Карелии

В Сегежском районе был оштрафован замглавы организации, за взятку заказавшего технику у другой фирмы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежи в ходе проверки выявила факт незаконной передачи вознаграждения в интересах юридического лица.

Замдиректора организации-подрядчика, содержащей одну из дорог в Сегежском районе, понял, что из-за проблем с техникой хорошо убирать дорогу не получится. Он обратился за помощью к начальнику отдела дорожного строительства другого предприятия, владеющего большим количеством техники.

В итоге последний стал выделать в помощь по уборке дороги не только технику своего предприятия, но и автомобили подрядчиков. Взамен на банковский счет его жены приходило вознаграждение — всего 440 тысяч рублей за полтора года.

Прокуратура обратилась в суд с иском — взыскать эти деньги в пользу государства. Это иск суд удовлетворил.

Ранее организация-подрядчик была оштрафована на миллион рублей, а получивший взятку был приговорен к четырем годам лишения свободы.