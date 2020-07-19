Суд наказал жителя Карелии, закидавшего полицейский автомобиль камнями

Жителю Олонецкого района придется выплатить 60 тысяч рублей за то, что повредил камнями служебный автомобиль МВД, сообщается на сайте Олонецкого районного суда.

Прокурор Олонецкого района, действующий в интересах Федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Карелии" обратился в Олонецкий районный суд с иском о возмещении ущерба с гражданина.

Исковые требования предъявлены по тем основаниям, что мужчина, находясь во дворе своего дома, через забор кидал камни и повредил автомобиль, принадлежащий Центру хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Карелии.

Так как автомобиль был приобретен за счет средств федерального бюджета для нужд МВД, значит, поврежденное гражданином имущество является федеральной собственностью, в связи с чем, нарушены интересы Российской Федерации.

Согласно заключению эксперта рыночная стоимость восстановительных работ автомобиля составила 59,1 тыс. руб.

Решением Олонецкого районного суда РК исковые требования прокурора Олонецкого района удовлетворены в полном объеме.