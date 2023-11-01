Суд наказал жительницу Петрозаводска за фиктивную прописку гражданина Узбекистана

Женщина заплатит крупный штраф за фиктивную регистрацию в своей квартире жителя южной республики.
Прокуратура Пряжинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летней женщины, которую осудили за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.
Было установлено, что в апреле текущего года к жительнице Петрозаводска обратился гражданин Узбекистана, который приехал на заработки в Сегежский район. Мужчине нужна была прописка.
Желая помочь, женщина направила в орган миграционного контроля уведомление о прибытии жителя Узбекистана и указала место его пребывания по своему адресу в поселке Святозеро Пряжинского района. Однако свою квартиру по этому адресу петрозаводчанка не собиралась предоставлять для проживания жителю южной республики.
Суд учел позицию прокурора и обстоятельства дела.
В итоге суд назначил жительнице карельской столицы штраф в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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