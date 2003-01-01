Суд наложил арест на имущество Олонецкого молочного комбината

РЕКЛАМА
Открытие поликлиники на Кукковке, ремонт набережной и создание новых автобусных маршрутов: эти и другие вопросы глава Карелии обсудил с общественниками Петрозаводска
28 января, 11:30 Статьи
В Карелии могут разрешить менять границы заповедников
27 января, 15:10 Статьи
От магазинов к заводам: в Петрозаводске подвели итоги и поставили задачи на 2026 год
26 января, 10:15 Статьи
В Петрозаводске состоялась Спартакиада трудовых коллективов Карелии

Сегодня жители одного карельского города остались без автобусного сообщения

Карельские Челмужи прощаются с погибшим на СВО: «Пока живы — будем помнить!»

Похитителя электрического чайника поймали в Костомукше

На трассе «Фонтаны» отменили фестивальный день из-за низкой температуры

Проиндексированные на 5,6%, соцвыплаты начнут поступать гражданам по обычному графику

С 27 февраля в России заработает «цифровой паспорт»

С сегодняшнего дня изменились правила семейной ипотеки

Сотрудники полиции обеспечили безопасность на ралли «Лахденпохья 2026»

В феврале россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Жители Петрозаводска могут предложить общественные территории для благоустройства

Схема движения транспорта изменилась около Пряжи

Два человека пострадали в ДТП в Муезерском округе

Спортсмен из Карелии взял золото на Первенстве России по лыжному двоеборью

Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

Стали известны победители соревнований по зимнему рыбатлону в Шуезере

В Петрозаводске автоинспекторы помогли водителю в морозную погоду

Карельскому научному центру РАН исполнилось 80 лет

Пять многодетных семей из Карелии побывали в Национальном центре «Россия» по приглашению Главы республики

В Минздраве Карелии прокомментировали информацию об отсутствии вакцины от клещевого энцефалита

Прокуратура проводит горячую линию для работников Олонецкого молочного комбината

Аферисты похитили деньги петрозаводчанки на сайте по поиску попутчиков

Автомобиль полностью сгорел на дороге в Карелии

Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего в страшном ДТП на трассе «Кола»

Соревнования по зимнему рыбатлону стартовали в Беломорском округе

Мурманск и Североморск вновь частично остались без света из-за аварии на ЛЭП

Водителей Петрозаводска призывают быть внимательнее в морозную солнечную погоду

Два человека госпитализированы после ДТП в Медвежьегорске

Кипяток залил столярную мастерскую в Петрозаводске

Победителей конкурса городской иллюминации выбрали в Петрозаводске

Массовые проверки правил перевозки детей пройдут в Петрозаводске

Три человека пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Умерла звезда «Один дома» и «Шиттс Крик» Кэтрин О’Хара

Карелия заняла четвёртое место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Пожарные спасли жилой дом от огня в Карелии

С 1 февраля ужесточаются правила получения «Семейной ипотеки» в России

Суд наложил арест на имущество Олонецкого молочного комбината
30 января, 13:51 Суды
Прокуратура Карелии подала в суд иск об обращении в доход государства имущества ОМК и аффилированных с ним компаний.

фото: © Правительство Карелии

Прокуратура установила, что АО «Олонецкий молочный комбинат» был создан на материальной базе государственного Олонецкого молокозавода с нарушением антикоррупционных запретов, пишет издание «Фактор».

На сегодняшний день следственный комитет расследует уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Напомним, следствием установлено, что в период с 2020 по 2021 год руководством коммерческой фирмы была реализована незаконная схема по дроблению бизнеса для уменьшения налоговых обязательств. Общая сумма неуплаты налога на добавленную стоимость составила более 195 млн рублей.

Ранее бизесмен Василий Попов после возбуждения уголовного дела о хищении бюджетных средств в сумме свыше 11,8 млн был объявлен в розыск. Он больше 10 лет живет за границей, получив политическое убежище в Финляндии. В апреле 2024 года Петрозаводский городской суд признал его виновным в мошенничестве и вынес заочный приговор, назначив 8 лет лишения свободы в колонии.

Теперь прокуратура требует обратить имущество ОМК и аффилированных с ним компаний в доход государства. Суд уже принял обеспечительные меры и наложил арест на имущество. Как пишет «Губерния», эти сведения пока никак не подтверждаются. По данным издания, предварительное заседание по делу пройдет 19 февраля.

В Следкоме Карелии и Прокуратуре комментариев пока не дают. 

