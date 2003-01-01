Суд наложил арест на имущество Олонецкого молочного комбината

Прокуратура Карелии подала в суд иск об обращении в доход государства имущества ОМК и аффилированных с ним компаний.

Прокуратура установила, что АО «Олонецкий молочный комбинат» был создан на материальной базе государственного Олонецкого молокозавода с нарушением антикоррупционных запретов, пишет издание «Фактор».

На сегодняшний день следственный комитет расследует уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Напомним, следствием установлено, что в период с 2020 по 2021 год руководством коммерческой фирмы была реализована незаконная схема по дроблению бизнеса для уменьшения налоговых обязательств. Общая сумма неуплаты налога на добавленную стоимость составила более 195 млн рублей.

Ранее бизесмен Василий Попов после возбуждения уголовного дела о хищении бюджетных средств в сумме свыше 11,8 млн был объявлен в розыск. Он больше 10 лет живет за границей, получив политическое убежище в Финляндии. В апреле 2024 года Петрозаводский городской суд признал его виновным в мошенничестве и вынес заочный приговор, назначив 8 лет лишения свободы в колонии.

Теперь прокуратура требует обратить имущество ОМК и аффилированных с ним компаний в доход государства. Суд уже принял обеспечительные меры и наложил арест на имущество. Как пишет «Губерния», эти сведения пока никак не подтверждаются. По данным издания, предварительное заседание по делу пройдет 19 февраля.

В Следкоме Карелии и Прокуратуре комментариев пока не дают.