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Новости. Экономика
12:28, 13 Февраля 2018

Суд наложил вето на продажу обанкроченного госпредприятия в Карелии

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Арбитражный суд Карелии удовлетворил заявление Минимущества запретить какие-либо сделки с помещениями ГУП "Карельская геологическая экспедиция", проданными частной фирме.

ГУП "Карельская геологическая экспедиция" признано банкротом, его помещения в административном здании на пр. Александра Невского были выставлены на торги. Часть из них общей площадью более 1 тысячи кв. метров приобрела компания "Деловой дом".

Минимущества считает эту продажу незаконной и попросило суд принять обеспечительные меры – признать недействительными сделки по продаже помещений, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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