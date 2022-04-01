Суд назначил наказание подростку, распространявшему наркотики в Карелии

Житель Сортавалы осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, СООБЩИЛИ В Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в 2021 году подсудимый, не достигший на момент совершения преступления 18 лет, незаконно сбыл на территории Сортавалы наркотическое средство в значительном размере. В ходе проведения следственных действий наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Так, 28 марта приговором Сортавальского городского суда уже 18-летнему подсудимому назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.