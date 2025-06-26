Глава Костомукшского округа не смог через суд сохранить свою должность

По требованию прокуратуры Сергея Новгородова убрали с должности за утрату доверия.

В марте этого года главу Костомукшского округа сняли с должности за коррупцию. Сегодня, 21 июля, Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию Сергея Новгородова, который оспаривал свое увольнения в связи с утратой доверия. Суд оставил без изменений свое решение по иску прокурора о досрочном прекращении полномочий главы округа. Решение суда вступило в законную силу.

— Апелляционным определением Верховного суда Республики Карелия решение Костомукшского городского суда по иску прокурора о досрочном прекращении полномочий главы округа Сергея Новгородова в связи с утратой доверия оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения,— рассказали в прокуратуре республики.

Ранее мы рассказывали, что глава Костомукшского городского округа с 2021 года по 2023 год во время декларационной кампании не указывал информацию о том, что у его супруги есть банковские счета за границей в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Помимо этого, глава округа не урегулировал возникший конфликт интересов при принятии решения о предоставлении субсидии из муниципального бюджета предприятиям, директором и учредителями которых являлись его близкие родственники.

Известно, что нарушения не были устранены после внесения двух представлений председателю Костомукшского городского совета. Из-за этого прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия должностных лиц, о наличии конфликта интересов и досрочном прекращении полномочий главы округа в связи с утратой доверия.