Суд обязал администрацию Карелии предоставить благоустроенное жилье студентке-сироте

Сортавальский городской суд удовлетворил иск выпускницы-сироты к местной администрации о предоставлении благоустроенного жилья.
Истец относится к категории детей-сирот и состоит в списке на получение жилого помещения. Несмотря на это, с 2007 года она была зарегистрирована в жилье, признанном непригодным для проживания, сообщает объединенная пресс-служба судов.
В соответствии с жилищным законодательством, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на внеочередное получение жилья по окончании обучения.
Суд обязал администрацию Сортавальского муниципального округа предоставить девушке благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда после завершения ею профессионального образования. Жилье должно соответствовать санитарным и техническим требованиям и располагаться в границах округа.
Решение уже вступило в законную силу.
Ранее мы сообщали, что прокуратура потребовала 13 лет колонии для петрозаводского шоумэна, который убил бывшую девушку.