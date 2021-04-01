Суд обязал администрацию района в Карелии определиться с местами для сбора мусора

Питкярантский городской суд обязал районную администрацию определить места накопления твердых коммунальных отходов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее прокуратура Питкярантского района провела проверку исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления. Было установлено, что в нарушении федерального закона реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в администрации Питкярантского района не сформирован и не утвержден.

По результатам проверки в Питкярантский городской суд из прокуратуры было направлено исковое заявление об обязании администрации района определить список мест для накопления твердых коммунальных отходов

В результате суд обязал органы местного самоуправления сформировать и утвердить реестр мест накопления ТКО.