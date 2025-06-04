Суд обязал авиаперевозчика «Победа» увеличить размеры ручной клади

Установленные компанией нормативы сочли заниженными.

Щербинский суд Москвы постановил, что авиакомпания «Победа» должна изменить нормы провоза ручной клади. Ранее прокурорская проверка выявила, что установленные авиакомпанией габариты (4×36×30 см для основного места и 10×10×5 см для товаров из duty-free) необоснованно малы и нарушают права пассажиров. Об этом сообщили РИА Новости.

Суд обязал «Победу» в течение месяца после вступления решения в силу увеличить нормы. Основное место ручной клади должно быть не менее 36×30×27 см и весом от 5 кг. Пакеты из duty-free должны быть не менее 24×32 см

Авиакомпания пыталась оспорить требования, но суд напомнил, что Верховный суд ещё в 2018 году подтвердил необходимость соблюдения разумных норм для пассажиров. Решение пока не вступило в силу.