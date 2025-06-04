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Суд обязал авиаперевозчика «Победа» увеличить размеры ручной клади

Новости. Общество
09:00, 06 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Установленные компанией нормативы сочли заниженными.

Щербинский суд Москвы постановил, что авиакомпания «Победа» должна изменить  нормы провоза ручной клади. Ранее прокурорская проверка выявила, что установленные авиакомпанией габариты (4×36×30 см для основного места и 10×10×5 см для товаров из duty-free) необоснованно малы и нарушают права пассажиров. Об этом сообщили РИА Новости.

Суд обязал «Победу» в течение месяца после вступления решения в силу увеличить нормы. Основное место ручной клади должно быть не менее 36×30×27 см и весом от 5 кг. Пакеты из duty-free должны быть не менее 24×32 см

Авиакомпания пыталась оспорить требования, но суд напомнил, что Верховный суд ещё в 2018 году подтвердил необходимость соблюдения разумных норм для пассажиров. Решение пока не вступило в силу.

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