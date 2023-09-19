Суд обязал чиновников Пудожского района убрать кладбищенский мусор в поселке Колово

Пудожский суд обязал администрацию района убрать несанкционированную свалку в поселке Колово.

Прокурор Пудожского района обратился в суд, чтобы обязать местные власти ликвидировать незаконную свалку отходов в поселке Колово.



Представитель администрации района на судебное заседание не явился, в ответе на запрос суда сообщил, что свалку устроили жители поселка. В бюджете на уборку этой свалки денег нет.



Суд выяснил, что во время проверки на свалке нашли бревна, мусор с кладбища, траву, пластик. Размеры свалки составляют 123 м х 15 м. Уголовное дело в полиции возбуждать не стали, поскольку не было возможности найти ответственных.



Суд отметил, что в этом случае ответственность несут органы местного самоуправления, то есть, администрация Пудожского района.



В результате чиновников обязали убрать свалку в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.