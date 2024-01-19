Суд обязал детский сад и мэрию Петрозаводска установить теневые завесы

Петрозаводский городской суд обязал детский сад «Золотой ключик» и администрацию города устранить нарушения санитарного законодательства.

В Роспотребнадзоре рассказали об удовлетворении иска к детскому саду «Золотой ключик».

Петрозаводский городской суд удовлетворил исковые требования Управления Роспотребнадзора Карелии к детскому саду № 61 «Золотой ключик» и обязал дошкольное учреждение устранить нарушения санитарного законодательства.

Так, суд обязал детский сад № 61 до 31 августа 2025 года оборудовать групповые площадки на территории учреждения теневыми навесами для десяти групп в соответствии с требованиями СанПиНа.

Суд обязал учредителя — администрацию Петрозаводска профинансировать до 31 марта 2025 года ремонтные и строительные работы в детском саду № 61, сообщили в пресс-службе ведомства.