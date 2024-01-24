Суд обязал детский сад в Петрозаводске устранить нарушения санитарного законодательства

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали об удовлетворении иска к детскому саду в Петрозаводске и городской мэрии.
В Роспотребнадзоре Карелии рассказали об удовлетворении иска к детскому саду № 12 Петрозаводска.
Так, Петрозаводский городской суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора Карелии к детскому саду №12 «Дельфинчик» и обязал дошкольное учреждение устранить нарушения санитарного законодательства.
Суд обязал петрозаводский детский сад №12 до 31 августа 2025 к оборудовать групповые площадки на территории учреждения теневыми навесами для четырех групп.
Также суд обязал администрацию Петрозаводска до 31 марта 2025 года профинансировать ремонтные и строительные работы в детском саду №12.
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