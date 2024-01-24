Суд обязал детский сад в Петрозаводске устранить нарушения санитарного законодательства

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали об удовлетворении иска к детскому саду в Петрозаводске и городской мэрии.

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали об удовлетворении иска к детскому саду № 12 Петрозаводска.

Так, Петрозаводский городской суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора Карелии к детскому саду №12 «Дельфинчик» и обязал дошкольное учреждение устранить нарушения санитарного законодательства.

Суд обязал петрозаводский детский сад №12 до 31 августа 2025 к оборудовать групповые площадки на территории учреждения теневыми навесами для четырех групп.

Также суд обязал администрацию Петрозаводска до 31 марта 2025 года профинансировать ремонтные и строительные работы в детском саду №12.