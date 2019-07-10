Суд обязал ДОК "Калевала" выплатить поставщику около 1,4 млн рублей

Деревообрабатывающий комбинат "Калевала" задолжал компании "Управление производственного лесозаготовительного объединения" более 1,3 млн рублей и обязан вернуть их по решению суда.

Арбитражный суд Карелии полностью удовлетворил иск ООО "Управление производственного лесозаготовительного объединения" и принял решение взыскать с деревообрабатывающего комбината "Калевала" в пользу указанной фирмы почти 1,4 млн рублей. Информация об этом размещена в банке решений суда.

Суд установил, что в конце 2017 года комбинат и "Управление производственного лесозаготовительного объединения" заключили договор поставки лесоматериалов. Всего ДОК "Калевала" получил товар на сумму 1 млн 321 тысяч 269 рублей. Наличие задолженности ответчика по оплате товара послужило основанием для обращения в суд.

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