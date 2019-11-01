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Новости. Происшествия
15:51, 01 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС

Суд обязал фирму выплатить компенсацию родственникам погибшего жителя Карелии

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Работодатель возместит компенсацию морального вреда матери и супруге погибшего работника, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

В декабре 2017 года с работниками одного из предприятий произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека. 

Установлено, что смерть  наступила от поражения техническим электричеством. Гибель работника произошла в рабочее время на территории работодателя, а рассматриваемый случай квалифицирован как несчастный случай, не связанный с производством.

После разбирательств суд взыскал с работодателя в пользу матери и супруги погибшего работника компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей  в пользу каждой.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в июле подростка в поселке Карелии убило током.

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