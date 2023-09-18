Суд обязал горе-предпринимателя вернуть 200 тысяч рублей центру занятости Карелии

Беломорский районный суд взыскал с мужчины деньги, полученные на развитие бизнеса.

Центр занятости населения республики обратился в суд с иском о взыскании с беломорчанина 200 тысяч рублей.

По мнению истца, безработный обратился в центр за финансовой поддержкой на открытие своего бизнеса. При обращении он представил бизнес-план, и стороны заключили договор.



Центр занятости перевел на личный счет будущего предпринимателя 200 тысяч рублей. Между тем, беломорчанин не исполнил обязательства: не предоставил отчеты об использовании денег и документы о расходах.



В результате суд обязал мужчину вернуть государству все деньги. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.