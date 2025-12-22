Суд обязал исправить неверную категорию в ПТС на мотоцикл по иску покупателя

Сортавальский городской суд вынес решение в пользу потребителя, обязав автосалон исправить ошибку в документах на купленный мотоцикл. Причиной спора стало несоответствие категории транспортного средства в договоре и электронном паспорте.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что истец приобрёл мотоцикл с объёмом двигателя до 125 куб. см и мощностью до 11 кВт, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Карелия. В договоре купли-продажи была указана категория «А1», соответствующая таким параметрам, однако в электронном паспорте ошибочно значилась категория «А». Поскольку в водительском удостоверении покупателя была открыта только категория «А1», он не мог законно управлять приобретённым мотоциклом.



Суд отметил, что продавец, выступающий в роли исполнителя по договору розничной купли-продажи, нарушил требования закона, не предоставив покупателю полной и достоверной информации о товаре (статья 12 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Несмотря на досудебное обращение истца с требованием об исправлении ошибки, продавец ООО «ХД-АРСЕНАЛ» необходимых действий не предпринял.



Суд удовлетворил иск, обязав ответчика внести соответствующие изменения в электронный паспорт транспортного средства. Решение вступило в законную силу.

