Суд обязал коммунальщиков усилить напор воды в домах жителей Суоярви

Жильцом домов в Суоярви через суд пришлось решать вопросы водоснабжения и водоотведения, сообщили в Прокуратуре Карелии.

Прокуратура Суоярвского района в связи с неоднократными жалобами жителей Суоярви на действия ООО "ЖКХ-Сервис" по вопросам предоставления услуг водоотведения и водоснабжения организовала проверку.

В ходе проверки было установлено, что с декабря 2018 года и до апреля 2019 года в Суоярви в жилых помещениях многоквартирных домов в часы максимального водопотребления имели место факты снижения давления, в том числе и факты полного прекращения водоснабжения.

Кроме того, при обследовании канализационных насосных станций, расположенных в Суоярви, прокуратура установила отсутствие резервного насосного оборудования, что с высокой долей вероятности приводит к подтоплению уличных канализационных колодцев, а впоследствии к затоплению подвальных помещений многоквартирных домов.

Также прокурором были выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности в здании водозаборного сооружения.

В целях устранения выявленных в деятельности ООО "ЖКХ-Сервис" нарушений прокурор района обратился в Суоярвский районный суд.

По результатам рассмотрения иска судом заявленные требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

На ООО "ЖКХ-Сервис", в том числе, возложена обязанность по устранению фактов отклонения давления в централизованной сети водоснабжения Суоярви от нормативных показателей, а также устранить имеющиеся многочисленные повреждения на сетях водоснабжения (прорывы).

С целью устранения фактов подтопления уличных канализационных сетей, затопления подвальных помещений многоквартирных домов канализационными стоками, на "ЖКХ сервис" судом возложена обязанность по установке резервного насосного оборудования на канализационных насосных станциях.