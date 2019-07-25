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Новости. Общество
18:20, 25 Июля 2019
фото: © AP Photo/Roberto Pfeil

Суд обязал коммунальщиков усилить напор воды в домах жителей Суоярви

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Жильцом домов в Суоярви через суд пришлось решать вопросы водоснабжения и водоотведения, сообщили в Прокуратуре Карелии.

Прокуратура Суоярвского района в связи с неоднократными жалобами жителей Суоярви на действия ООО "ЖКХ-Сервис" по вопросам предоставления услуг водоотведения и водоснабжения организовала проверку.

В ходе проверки было установлено, что с декабря 2018 года и до апреля 2019 года в Суоярви в жилых помещениях многоквартирных домов в часы максимального водопотребления имели место факты снижения давления, в том числе и факты полного прекращения водоснабжения.

Кроме того, при обследовании канализационных насосных станций, расположенных в Суоярви, прокуратура установила отсутствие резервного насосного оборудования, что с высокой долей вероятности приводит к подтоплению уличных канализационных колодцев, а впоследствии к затоплению подвальных помещений многоквартирных домов.

Также прокурором были выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности в здании водозаборного сооружения.

В целях устранения выявленных в деятельности ООО "ЖКХ-Сервис" нарушений прокурор района обратился в Суоярвский районный суд.

По результатам рассмотрения иска судом заявленные требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

На ООО "ЖКХ-Сервис", в том числе, возложена обязанность по устранению фактов отклонения давления в централизованной сети водоснабжения Суоярви от нормативных показателей, а также устранить имеющиеся многочисленные повреждения на сетях водоснабжения (прорывы).

С целью устранения фактов подтопления уличных канализационных сетей, затопления подвальных помещений многоквартирных домов канализационными стоками, на "ЖКХ сервис" судом возложена обязанность по установке резервного насосного оборудования на канализационных насосных станциях.

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Комментарии

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кир
2019-07-25 19:38:53
Рады стараться барин, да силенки уже не те. Вы обещали, что в цифровом веке напор воды, оборудование, персонал можно просчитать на ваших компьютерах и смоделировать процесс. Ан не получилось что ли? Только судами пугаете, помощи нет никакой.
Когда инженеры делом займутся вместе с учеными-математиками? Или уже нет специалистов и надо опять звать из-за границы? Как в 30-е годы? Тогда они здорово помогли лапотной России. Даже пединститут вам сделали, чтобы сами кадры готовили. А вы? Всё разрушили, опять до основания. Часть спецов просто погубили по разным обвинениям, часть обратно уехало. Последние уже в 90-х годах. Даже корреспонденты и читатели "Столицы на Онего" с детьми своими уехали совсем недавно, отучившись в финно-угорской школе или на профильном факультете ПетрГУ совершенно бесплатно.
Так что не приедут снова к вам специалисты. Не надейся, барин.
Ежели что, то мы снова припремся с лопатами и вилами и выправим дефект.(с)
Неравнодушный
2019-07-25 18:38:49
Хочешь воды - иди в суд, зато топиться можно бесплатно.
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