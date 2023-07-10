Администрацию района в Карелии через суд обязали обеспечить людей водой

Суд рассмотрел иск прокурора к местной администрации об организации подвоза воды жителям улицы в Пудоже, сообщили в местном суде.

Прокурорская проверка установила, что на улице Приозерной в Пудоже отсутствуют централизованное водоснабжение и источники нецентрализованного водоснабжения, что нарушает права жителей, рассказали в судебной инстанции.

Подвозом воды занимается частное лицо, не имея договора с администрацией. Оказание услуг по подвозу воды предполагает установление соответствующего тарифа, но его не было, поэтому местные жители не могут получать компенсацию расходов на оплату холодного водоснабжения, объяснили в Пудожском районном Карелии.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации Пудожского района, попросил признать бездействие ответчика незаконным и обязать местную администрацию организовать подвоз воды, а также обратиться в Госкомитет Карелии по ценам и тарифам с заявлением об установлении тарифа.

Ответчик согласился с требованиями прокурора, отметили в Пудожском районном суде.

Суд удовлетворил иск прокурора и обязал районные власти в течение 3 месяцев после вступления решения суда в законную силу организовать подвоз воды жителям улицы Приозерной, а также обратиться в Госкомитет Карелии по ценам и тарифам с заявлением об установлении тарифа на подвоз воды для жителей Пудожа.

Ранее мы писали, что Прионежский районный суд обязал местную администрацию отремонтировать водопровод.