Суд обязал Минприроды Карелии ликвидировать свалку, которую не смогли убрать в лесничестве

Несанкционированную свалку долго не могут убрать в лесах Беломорского округа.

Суд в Беломорске рассмотрел административное дело по иску прокурора округа к Минприроды Карелии, Правительству республики, Министерству финансов РФ и Карелии о признании незаконным бездействия по ликвидации свалки.

Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на площади 0.013 га была обнарудена в лесу вблизи п.Хвойный на площади 0,013 га. Несмотря на внесенное в адрес руководителя ГКУ РК «Беломорское центральное лесничество» представление, свалка полностью не была убрана.

Собственника отходов установить не удалось. Лицом, обязанным ликвидировать несанкционированную свалку, является Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, установил суд.

Иск был удовлетворен частично. Было признано незаконным бездействие Минприроды Карелии, выразившееся в непринятии мер по ликвидации свалки. Суд возложил на министерство обязанность в течение 6 месяцев с даты вступления решения в законную силу организовать ликвидацию свалки.

В удовлетворении исковых требований к другим министерствам и Правительству Карелии суд отказал. Решение суда не вступило в законную силу.