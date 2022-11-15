Суд обязал Минтранс Карелии отремонтировать опасный участок трассы на севере республики

На шестикилометровом участке трассы Кемь - Лонка отсутствует асфальт, грунтовое покрытие размыло, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Кемского района проверила работу учреждения «Управдор» и нашла нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
На участке автодороги «Кемь – Лонка» с 60 по 66 километр нет асфальта, грунтовое покрытие размыло. Из-за этого в мае на размытой дороге провалились два грузовика и перекрыли движение.
По результатам проверки прокуратура Кемского района подала в Петрозаводский городской суд иск, чтобы принудить Минтранс Карелии отремонтировать указанный участок.
Суд встал на сторону надзорного органа, Минтранс должен привести дорогу в порядок в срок до 1 апреля 2023 года.
Решение суда не вступило в законную силу.
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