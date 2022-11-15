Суд обязал Минтранс Карелии отремонтировать опасный участок трассы на севере республики

На шестикилометровом участке трассы Кемь - Лонка отсутствует асфальт, грунтовое покрытие размыло, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района проверила работу учреждения «Управдор» и нашла нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.



На участке автодороги «Кемь – Лонка» с 60 по 66 километр нет асфальта, грунтовое покрытие размыло. Из-за этого в мае на размытой дороге провалились два грузовика и перекрыли движение.



По результатам проверки прокуратура Кемского района подала в Петрозаводский городской суд иск, чтобы принудить Минтранс Карелии отремонтировать указанный участок.



Суд встал на сторону надзорного органа, Минтранс должен привести дорогу в порядок в срок до 1 апреля 2023 года.



Решение суда не вступило в законную силу.