Суд обязал Минздрав Карелии обеспечить лекарствами мальчика с тяжелейшим заболеванием

Иск в защиту прав ребенка-инвалида в Петрозаводске подала прокуратура.
К прокурору Карелии Дмитрию Харченкову обратилась жительница Петрозаводска с вопросом о нарушении прав её сына-инвалида.
Восьмилетний ребенок страдает тяжелым редким заболеванием, нарушающим дыхательные функции - муковисцидозом. Ему назначены медицинские препараты для ежедневных ингаляций.
В министерстве здравоохранения республики матери в получении льготных лекарств было отказано, поскольку их нет в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Женщина была вынуждена покупать лекарства за свой счет. Кроме того, прокуратура также выяснила, что ребенок нуждается в ингаляторе и небулайзерах, необходимымх для ингаляций.
Прокуратура Петрозаводска подала в суд иск, чтобы обязать Минздрав Карелии обеспечить ребенка необходимыми препаратами, назначенными мальчику по жизненно важным показаниям.
Суд согласился с выводами прокуратуры города и удовлетворил заявленные исковые требования. В том числе, по обеспечению ребенка средствами. Решение суда о бесперебойном обеспечением медицинским препаратом для ингаляций пнеобходимо исполнить немедленно, говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.
Решение суда в законную силу не вступило. Его исполнение находится под особым контролем надзорного органа.
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