Суд обязал Минздрав Карелии обеспечить лекарствами мальчика с тяжелейшим заболеванием

Иск в защиту прав ребенка-инвалида в Петрозаводске подала прокуратура.

К прокурору Карелии Дмитрию Харченкову обратилась жительница Петрозаводска с вопросом о нарушении прав её сына-инвалида.

Восьмилетний ребенок страдает тяжелым редким заболеванием, нарушающим дыхательные функции - муковисцидозом. Ему назначены медицинские препараты для ежедневных ингаляций.



В министерстве здравоохранения республики матери в получении льготных лекарств было отказано, поскольку их нет в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.



Женщина была вынуждена покупать лекарства за свой счет. Кроме того, прокуратура также выяснила, что ребенок нуждается в ингаляторе и небулайзерах, необходимымх для ингаляций.

Прокуратура Петрозаводска подала в суд иск, чтобы обязать Минздрав Карелии обеспечить ребенка необходимыми препаратами, назначенными мальчику по жизненно важным показаниям.

Суд согласился с выводами прокуратуры города и удовлетворил заявленные исковые требования. В том числе, по обеспечению ребенка средствами. Решение суда о бесперебойном обеспечением медицинским препаратом для ингаляций пнеобходимо исполнить немедленно, говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.

Решение суда в законную силу не вступило. Его исполнение находится под особым контролем надзорного органа.