Суд обязал оборудовать остановки в Олонецком районе светильниками

Остановки на востребованном маршруте станут комфортнее.

Прокуратура Олонецкого района проверила безопасность дорожного движения на трассе «Усланка-Мегрега-Обжа» и обнаружила нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Местные жители часто ездят по этйо дороге, здесь регулярно ходят автобусы. Остановочные комплексы на муниципальном маршруте не имели стационарного освещения, что противоречит закону.

Прокурор подал в суд на Карельское управление автомобильных дорог и потребовал оборудовать остановки светильниками. Суд согласился с этими требованиями.

Решение суда пока не вступило в законную силу.