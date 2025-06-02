Суд обязал Рослесхоз защитить леса в нескольких районах Карелии

По иску карельской прокуратуры суд постановил перевести участки некоторых лесов в категорию защитных.
Исполнения законодательства проверила карельская природоохранная прокуратура. Выяснилось, что Федеральное агентство лесного хозяйства не включило расположенные на особо охраняемых территориях леса в Пряжинском, Кондопожском и Прионежском районах, а также в Беломорском округе, в категорию защитных лесов.
Как сообщили в прокуратуре Карелии, участки эти расположены в границах эксплуатационных лесов. Таким образом, сохранение этих лесов затруднено.
При этом Федеральное агентство лесного хозяйства уклоняется от принятия решения о включении их в состав защитных лесов в сохранения их средообразующих, защитных и иных полезных функций.
Прокурор направил в суд иск о признании бездействия Рослесхоза незаконным и возложении на него обязанности перевести леса, распоженные на особо охраняемых природных территорий, к категории защитных. Суд удовлетворил требования прокурора.
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