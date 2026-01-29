Суд обязал снести незаконную баню на берегу озера в Карелии

В Медвежьегорском районе по иску прокуратуры суд постановил снести незаконную капитальную постройку площадью 40 кв. метров на берегу озера Сегозеро.
Собственник туристической базы построил за границами вверенного ему участка баню площадью более 40 квадратных метров в селе Паданы Медвежьегорского района.
При этом баня использовалась в коммерческих целях, сообщает прокуратура Карелии.
Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Собственнику предписано самостоятельно снести постройку в течение пяти месяцев с момента вступления решения в законную силу.