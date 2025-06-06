Суд обязал власти обеспечить жильем сироту из Карелии

Жительницу Олонецкого района должны были обеспечить жильем, когда ей исполнится 18 лет.

Однако в 2019 году девушку исключили из списка на получение жилья, так как она была прописана в квартире матери.

На защиту девушки встала прокуратура. Мать лишили родительских прав еще в 2012 году, а дядя, проживавший в той же квартире, был осужден за тяжкое преступление. Прокуратура доказала, что жить в таких условиях девушка не может.

Суд удовлетворил иск и обязал администрацию района предоставить сироте благоустроенное жилье в Ильинском сельском поселении.