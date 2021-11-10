Суд обязал власти района в Карелии компенсировать бизнесмену ремонт муниципального помещения

Власти Беломорского района, не дожидаясь уголовного дела, вернули предпринимателю материалы и конструкции, потраченные на ремонт, сообщили в УФССП Карелии.

Несколько лет назад индивидуальный предприниматель арендовал помещение у администрации Беломорского района, чтобы работать там в рамках своего ИП. Предприниматель отремонтировал крыльцо, дополнив его козырьком и новыми конструкциями, выровнял стены гипсокартоном, сделал подвесной потолок, положил напольное покрытие площадью 75 кв м, на окна повесил роллеты. Однако бизнес не приносил тех доходов, на которые рассчитывал предприниматель, и оплачивать аренду он стал нерегулярно. Администрация расторгла договор аренды.

Мужчина обратился с заявлением в суд о возврате всех материалов и конструкций, потраченных на ремонт. Суд обязал мэрию района отдать все отделимые материалы в течении 30 дней.

В установленный срок администрация не исполнила решение суда, поэтому трижды была привлечена к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 130 тысяч рублей.

В сентябре судебный пристав подал рапорт о доследственной проверке, но уголовное дело не было заведено — должник исполнил решение суда в полном объеме, а также оплатил все административные штрафы.