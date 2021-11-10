Реклама

Суд обязал власти района в Карелии компенсировать бизнесмену ремонт муниципального помещения

Новости. Общество
12:02, 10 Ноября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Артем Геодакян

Новости партнеров

Власти Беломорского района, не дожидаясь уголовного дела, вернули предпринимателю материалы и конструкции, потраченные на ремонт, сообщили в УФССП Карелии.

Несколько лет назад индивидуальный предприниматель арендовал помещение у администрации Беломорского района, чтобы работать там в рамках своего ИП. Предприниматель отремонтировал крыльцо, дополнив его козырьком и новыми конструкциями, выровнял стены гипсокартоном, сделал подвесной потолок, положил напольное покрытие площадью 75 кв м, на окна повесил роллеты. Однако бизнес не приносил тех доходов, на которые рассчитывал предприниматель, и оплачивать аренду он стал нерегулярно. Администрация расторгла договор аренды.

Мужчина обратился с заявлением в суд о возврате всех материалов и конструкций, потраченных на ремонт. Суд обязал мэрию района отдать все отделимые материалы в течении 30 дней.

В установленный срок администрация не исполнила решение суда, поэтому трижды была привлечена к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 130 тысяч рублей.

В сентябре судебный пристав подал рапорт о доследственной проверке, но уголовное дело не было заведено — должник исполнил решение суда в полном объеме, а также оплатил все административные штрафы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 14
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»