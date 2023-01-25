Суд обязал власти района в Карелии найти пенсионерке квартиру вместо сгоревшего аварийного жилья

Интересы 63-летней жительницы Беломорского района Карелии в суде защищала прокуратура.

Прокуратура Беломорского района установила, что в 2017 году жительнице райцентра по соцнайму дали квартиру, которую в 2019 году признали аварийной и подлежащей сносу.



Дом не расселяли до 2022 года, когда произошел сильный пожар. Квартира, предоставленная пенсионерке, была уничтожена огнем. женщину признали нуждающейся и поставили на учет.



На момент прокурорской проверки она занимала в очереди 279 место. В связи с длительным нарушением жилищных прав беломорчанки районная прокуратура подала в суд, чтобы обязать местные власти найти женщине нормальное жилье.



Суд встал на сторону пенсионерки и надзорного органа. Решение о необходимости обеспечить пенсионерку благоустроенным жильем в законную силу пока не вступило, пишет прокуратура Карелии.