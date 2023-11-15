Суд обязал власти района в Карелии обеспечить питьевой водой 62 населенных пункта

Роспотребнадзор республики подал иск, чтобы предотвратить возникновение и распространение инфекционных болезней.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора Карелии, Пряжинский районный суд принял решение по иску к местной администрации. Суд обязал местные власти обеспечить 62 населенных пункта в районе чистой питьевой водой надлежащего качества в постоянном режиме.

Питьевой водой необходимо будет обеспечить поселки Виллагора, Кинелахта, Койвусельга, Кудама, Кутижма, Новые Пески, Соддер и Сяпся, села Колатсельга и Эссойла, станции Виллагора и Кутижма, а также деревни Акимово, Гутсельга, д. Каскессельга, Савиново, Кинерма, Койвусельга, Куйккола, Кохтусельга, Ламбинаволок, Лахта, Мандера, Палалахта, Паннила, Паннисельга, Погойла, Репное озеро, Симанова Сельга, Сыссойла, Хлебозеро, Черная Ламба, Щеккила, Щукнаволок, Юргилица, Гонганалица, Ершнаволок, Каскеснаволок, Койккойла, Котчура, Важинская пристань, Верхние Важины, Лижма, Нижние Виданы, Падозеро, Алекка, Ангенлахта, Каменьнаволок, Корза, Курмойла, Метчелица, Мишенсельга, Нижняя Салма, Проккойла, Рубчойла, Салменица, п.Соддер, Сямозеро, Сяргилахта, Улялега, Чуйнаволок и Чуралахта.

Решение суда вступило в законную силу 7 ноября 2023 года.