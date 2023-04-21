Суд обязал власти района в Карелии заменить аварийный водопровод

На юге Карелии суд рассмотрел иск прокуратуры к местной администрации и обязал заменить водопровод. аварийность которого достигла 80%, сообщили в надзорном ведомстве.

Прионежский районный суд удовлетворил иск прокурора района, обязав местную администрацию заменить аварийные участки водопровода.

Ранее был проведен анализ аварийности на объектах ЖКХ, в ходе которого выяснилось, что износ водопровода «Уя-Деревянка», введенного в эксплуатацию в 1978 году, составляет более 80%, из-за чего на нем регулярно происходят аварии.

После одной из таких аварий в ноябре 2022 года вода в течение 10 суток не поступала 466 потребителям. Тогда главе Прионежского района было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Представление приняли и рассмотрели. Но мер по устранению причин аварии прионежская мэрия не приняла.

В результате теперь уже суд обязал администрацию Прионежского района заменить участки сети водоснабжения на водоводе «Уя-Деревянка» общей протяженностью 3700 метров.