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Суд обязал власти района в Карелии заменить аварийный водопровод

Новости. Общество
06:40, 11 Июля 2023
фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

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На юге Карелии суд рассмотрел иск прокуратуры к местной администрации и обязал заменить водопровод. аварийность которого достигла 80%, сообщили в надзорном ведомстве.

Прионежский районный суд удовлетворил иск прокурора района, обязав местную администрацию заменить аварийные участки водопровода.

Ранее был проведен анализ аварийности на объектах ЖКХ, в ходе которого выяснилось, что износ водопровода «Уя-Деревянка», введенного в эксплуатацию в 1978 году, составляет более 80%, из-за чего на нем регулярно происходят аварии.

После одной из таких аварий в ноябре 2022 года вода в течение 10 суток не поступала 466 потребителям. Тогда главе Прионежского района было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Представление приняли и рассмотрели. Но мер по устранению причин аварии прионежская мэрия не приняла.

В результате теперь уже суд обязал администрацию Прионежского района заменить участки сети водоснабжения на водоводе «Уя-Деревянка» общей протяженностью 3700 метров.

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