Суд обязал врачей писать разборчиво

В Индии суд предписал врачам писать назначения печатными буквами.

Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна в Индии постановил, что разборчивый почерк врачей является залогом безопасности пациентов, поскольку нечитаемые рецепты могут привести к трагическим последствиям. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Также суд призвал местные власти ввести в программу медицинского образования уроки каллиграфии и в течение двух лет перейти на цифровые назначения. До этого момента доктора должны писать рецепты печатными буквами, чтобы сделать их понятными для пациентов и фармацевтов.

В свою очередь президент Индийской медицинской ассоциации доктор Дилип Бханушали признал, что проблема существует, и объяснил ее высокой загруженностью врачей в государственных больницах.

Издание ссылается на мнение экспертов, считающих, что речь в данном случае идет не об эстетике, а о безопасности: ошибочно прочитанный рецепт может стоить жизни. По данным института медицины США, еще в 1999 году из-за медицинских ошибок, в том числе и неразборчивого почерка, ежегодно умирали до 44 тысяч человек.